Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Swisscom-Investment
|
18.11.2026 10:03:19
SPI-Papier Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swisscom von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Swisscom-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Swisscom-Aktie an diesem Tag 523,20 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swisscom-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,191 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 138,38 CHF, da sich der Wert eines Swisscom-Anteils am 17.11.2026 auf 724,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38,38 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Swisscom belief sich jüngst auf 37,53 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
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