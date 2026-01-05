SPI-Papier Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swissquote von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swissquote-Aktie Anlegern gebracht.

Am 05.01.2021 wurden Swissquote-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 89,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Swissquote-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,186 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 447,43 CHF, da sich der Wert einer Swissquote-Aktie am 30.12.2025 auf 487,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 444,74 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Swissquote einen Börsenwert von 7,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

