SPI-Papier Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swissquote von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Swissquote-Investment gewesen.

Die Swissquote-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 140,60 CHF. Bei einem Swissquote-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,711 Swissquote-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 290,47 CHF, da sich der Wert einer Swissquote-Aktie am 22.05.2026 auf 408,40 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 290,47 CHF entspricht einer Performance von +190,47 Prozent.

Swissquote war somit zuletzt am Markt 6,12 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at