Swissquote Aktie
WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863
|Profitables Swissquote-Investment?
|
25.05.2026 10:03:55
SPI-Papier Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swissquote von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Swissquote-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 140,60 CHF. Bei einem Swissquote-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,711 Swissquote-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 290,47 CHF, da sich der Wert einer Swissquote-Aktie am 22.05.2026 auf 408,40 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 290,47 CHF entspricht einer Performance von +190,47 Prozent.
Swissquote war somit zuletzt am Markt 6,12 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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