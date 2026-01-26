Swissquote Aktie
SPI-Papier Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swissquote-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Swissquote-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 164,10 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Swissquote-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,094 Swissquote-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 723,95 CHF, da sich der Wert einer Swissquote-Aktie am 23.01.2026 auf 447,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 172,39 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Swissquote einen Börsenwert von 6,67 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
