Swissquote Aktie
WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863
|Swissquote-Performance im Blick
|
19.01.2026 10:04:02
SPI-Papier Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swissquote-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Swissquote-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 365,40 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Swissquote-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,274 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.01.2026 auf 457,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,29 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 25,29 Prozent gesteigert.
Alle Swissquote-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,84 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Swissquote AG (N)
|
10:04
|SPI-Papier Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swissquote-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
14.01.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
14.01.26
|Optimismus in Zürich: SPI zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
12.01.26
|SPI-Papier Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swissquote-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.01.26
|SIX-Handel: Börsianer lassen SPI am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
|
05.01.26
|SPI-Papier Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swissquote von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.12.25
|SPI-Papier Swissquote-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swissquote-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)