SPI-Papier Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swissquote-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Swissquote-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Swissquote-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 365,40 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Swissquote-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,274 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.01.2026 auf 457,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,29 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 25,29 Prozent gesteigert.

Alle Swissquote-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

