SPI-Papier Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swissquote-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Swissquote-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Swissquote-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 24,40 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Swissquote-Aktie investiert hat, hat nun 409,836 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 195 573,77 CHF, da sich der Wert eines Swissquote-Papiers am 09.01.2026 auf 477,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1 855,74 Prozent.

Swissquote erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at