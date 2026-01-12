Swissquote Aktie
WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863
|Lohnende Swissquote-Anlage?
|
12.01.2026 10:03:45
SPI-Papier Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swissquote-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Swissquote-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 24,40 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Swissquote-Aktie investiert hat, hat nun 409,836 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 195 573,77 CHF, da sich der Wert eines Swissquote-Papiers am 09.01.2026 auf 477,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1 855,74 Prozent.
Swissquote erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,13 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
