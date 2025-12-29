Swissquote Aktie

Swissquote für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863

Langfristige Performance 29.12.2025 10:03:51

SPI-Papier Swissquote-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swissquote-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Swissquote-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Swissquote-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Swissquote-Aktie bei 136,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Swissquote-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,348 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 490,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 603,23 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +260,32 Prozent.

Der Börsenwert von Swissquote belief sich zuletzt auf 7,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Swissquote AG (N)mehr Nachrichten

Analysen zu Swissquote AG (N)mehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Swissquote AG (N) 521,50 -0,29% Swissquote AG (N)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Ausschläge. Der deutsche Leitindex gibt etwas nach. Asiens Börsen zeigen sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

