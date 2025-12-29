Swissquote Aktie
WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863
|Langfristige Performance
|
29.12.2025 10:03:51
SPI-Papier Swissquote-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swissquote-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Swissquote-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Swissquote-Aktie bei 136,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Swissquote-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,348 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 490,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 603,23 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +260,32 Prozent.
Der Börsenwert von Swissquote belief sich zuletzt auf 7,33 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
