SPI-Papier Swissquote-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swissquote-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Swissquote-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Swissquote-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Swissquote-Aktie bei 136,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Swissquote-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,348 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 490,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 603,23 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +260,32 Prozent.

Der Börsenwert von Swissquote belief sich zuletzt auf 7,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at