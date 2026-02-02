Swissquote Aktie

Swissquote für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Swissquote-Anlage? 02.02.2026 10:04:30

SPI-Papier Swissquote-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swissquote-Investment von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Swissquote-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Swissquote-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 101,80 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swissquote-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 98,232 Swissquote-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Swissquote-Papiers auf 438,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43 045,19 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 330,45 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Swissquote belief sich zuletzt auf 6,56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Swissquote AG (N)

mehr Nachrichten

Analysen zu Swissquote AG (N)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Swissquote AG (N) 472,20 -1,09% Swissquote AG (N)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
09:41 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen