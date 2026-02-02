Swissquote Aktie
WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863
|Lohnende Swissquote-Anlage?
|
02.02.2026 10:04:30
SPI-Papier Swissquote-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swissquote-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das Swissquote-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 101,80 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swissquote-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 98,232 Swissquote-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Swissquote-Papiers auf 438,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43 045,19 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 330,45 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Swissquote belief sich zuletzt auf 6,56 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
