SPI-Papier Swissquote-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swissquote von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Swissquote-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Swissquote-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 446,80 CHF. Bei einem Swissquote-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,238 Swissquote-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 857,21 CHF, da sich der Wert eines Swissquote-Anteils am 08.05.2026 auf 383,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 14,28 Prozent.

Swissquote markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at