Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|Auszahlung
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16.04.2026 10:02:58
SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Dividende zahlt Tecan (N) an Anleger aus
Im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Titel Tecan (N) am 15.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 3,00 CHF je Aktie beschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich damit keine Veränderung ergeben, wie die Dividendenhistorie zeigt. Die Gesamtausschüttung lässt sich Tecan (N) 38,03 Mio. CHF kosten. Damit wurde die Tecan (N)-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,757 Prozent nach unten angepasst.
Tecan (N)- Dividendenrendite im Blick
Am Tag der Hauptversammlung schloss der Tecan (N)-Anteilsschein via SIX SX bei einem Wert von 141,40 CHF. Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das Tecan (N)-Papier. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Tecan (N)-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 2,33 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,48 Prozent.
Tatsächliche Rendite und Aktienkurs im Vergleich
Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Tecan (N) via SIX SX 1,74 Prozent nach unten entwickelt. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -0,118 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Tecan (N)-Kurs.
Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Tecan (N)
Für 2029 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 3,40 CHF voraus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,98 Prozent absenken.
Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Tecan (N)
Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens Tecan (N) beläuft sich aktuell auf 1,766 Mrd. CHF. Tecan (N) weist aktuell ein KGV von 0,00 auf. 2025 setzte Tecan (N) 882,480 Mio. CHF um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von -8,74 CHF.
Redaktion finanzen.at
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