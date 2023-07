SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Tecan (N) eingefahren

Vor Jahren in Tecan (N)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Tecan (N)-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 250,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Tecan (N)-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,997 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.07.2023 auf 340,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 361,31 CHF wert. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 361,31 CHF entspricht einer Performance von +36,13 Prozent.

Jüngst verzeichnete Tecan (N) eine Marktkapitalisierung von 4,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at