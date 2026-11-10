Tecan Aktie

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WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191

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Tecan (N)-Anlage im Blick 10.11.2026 10:03:31

SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tecan (N) von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Tecan (N)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Tecan (N)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Tecan (N)-Papier bei 159,10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,629 Tecan (N)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 162,29 CHF, da sich der Wert eines Tecan (N)-Papiers am 09.11.2026 auf 258,20 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 62,29 Prozent.

Alle Tecan (N)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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