SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tecan (N) von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Tecan (N)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 22.09.2025 wurde die Tecan (N)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 158,30 CHF. Bei einem Tecan (N)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 63,171 Tecan (N)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (211,60 CHF), wäre die Investition nun 13 367,02 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,67 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Tecan (N) zuletzt 2,78 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at