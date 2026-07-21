Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|Tecan (N)-Investition
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21.07.2026 10:04:12
SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Tecan (N)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Tecan (N)-Anteile betrug an diesem Tag 155,60 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 64,267 Tecan (N)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Tecan (N)-Aktie auf 178,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 484,58 CHF wert. Mit einer Performance von +14,85 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Tecan (N) betrug jüngst 2,26 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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