SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Tecan (N) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Tecan (N)-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Tecan (N)-Anteile bei 148,00 CHF. Bei einem Tecan (N)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,676 Tecan (N)-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (149,40 CHF), wäre die Investition nun 100,95 CHF wert. Mit einer Performance von +0,95 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Tecan (N) war somit zuletzt am Markt 1,87 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at