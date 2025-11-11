Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|Lukratives Tecan (N)-Investment?
|
11.11.2025 10:03:38
SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 10 Jahren gekostet
Tecan (N)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Tecan (N)-Aktie bei 146,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Tecan (N)-Aktie investiert hat, hat nun 0,685 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 91,23 CHF, da sich der Wert eines Tecan (N)-Anteils am 10.11.2025 auf 133,20 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 8,77 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Tecan (N) bezifferte sich zuletzt auf 1,71 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
