SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tecan (N) von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in Tecan (N)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Tecan (N)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 186,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Tecan (N)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,350 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 126,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 674,16 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 674,16 CHF, was einer negativen Performance von 32,58 Prozent entspricht.

Tecan (N) wurde am Markt mit 1,60 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at