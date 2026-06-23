Tecan Aktie

Tecan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191

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Lohnendes Tecan (N)-Investment? 23.06.2026 10:04:02

SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tecan (N)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Tecan (N) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Tecan (N)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Tecan (N)-Aktie bei 147,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Tecan (N)-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,803 Tecan (N)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 150,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 023,13 CHF wert. Damit wäre die Investition 2,31 Prozent mehr wert.

Der Tecan (N)-Wert an der Börse wurde auf 1,90 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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