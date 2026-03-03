Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|Tecan (N)-Performance
|
03.03.2026 10:04:01
SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tecan (N) von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Tecan (N)-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 150,50 CHF. Bei einem Tecan (N)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,664 Tecan (N)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.03.2026 auf 133,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88,37 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,63 Prozent verringert.
Tecan (N) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,69 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
