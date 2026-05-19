Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|Performance unter der Lupe
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19.05.2026 10:04:09
SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tecan (N) von vor 5 Jahren verloren
Die Tecan (N)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Tecan (N)-Anteile an diesem Tag 418,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23,923 Tecan (N)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Tecan (N)-Papiers auf 136,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 267,94 CHF wert. Damit wäre die Investition um 67,32 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Tecan (N) bezifferte sich zuletzt auf 1,69 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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