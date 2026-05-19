Tecan Aktie

Tecan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 19.05.2026 10:04:09

SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tecan (N) von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Tecan (N)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die Tecan (N)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Tecan (N)-Anteile an diesem Tag 418,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23,923 Tecan (N)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Tecan (N)-Papiers auf 136,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 267,94 CHF wert. Damit wäre die Investition um 67,32 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Tecan (N) bezifferte sich zuletzt auf 1,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tecan (N)

mehr Nachrichten