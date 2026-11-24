Vor Jahren in Tecan (N)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Tecan (N)-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 312,60 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,990 Tecan (N)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 863,08 CHF, da sich der Wert eines Tecan (N)-Anteils am 23.11.2026 auf 245,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 21,37 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Tecan (N) belief sich zuletzt auf 3,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at