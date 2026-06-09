SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tecan (N) von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Tecan (N)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Tecan (N)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 350,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Tecan (N)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28,506 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 08.06.2026 auf 155,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 418,47 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 55,82 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Tecan (N) einen Börsenwert von 1,96 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at