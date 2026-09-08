Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|Tecan (N)-Performance im Blick
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08.09.2026 10:03:40
SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tecan (N)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Tecan (N)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Tecan (N)-Papier bei 573,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Tecan (N)-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,174 Tecan (N)-Aktien. Die gehaltenen Tecan (N)-Aktien wären am 07.09.2026 34,35 CHF wert, da der Schlussstand 197,00 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 65,65 Prozent vermindert.
Am Markt war Tecan (N) jüngst 2,48 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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