Tecan Aktie

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WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191

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Tecan (N)-Anlage 05.05.2026 10:03:51

SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tecan (N)-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Tecan (N)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 05.05.2025 wurde das Tecan (N)-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Tecan (N)-Anteile betrug an diesem Tag 161,90 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Tecan (N)-Aktie investierten, hätten nun 0,618 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 04.05.2026 auf 123,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,22 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 23,78 Prozent eingebüßt.

Tecan (N) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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