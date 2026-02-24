Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|Langfristige Anlage
|
24.02.2026 10:04:07
SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das Tecan (N)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Tecan (N)-Papier bei 389,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Tecan (N)-Papier investiert hätte, hätte er nun 25,707 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.02.2026 3 429,31 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 133,40 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 65,71 Prozent.
Am Markt war Tecan (N) jüngst 1,69 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tecan (N)
|
10:04
|SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
17.02.26
|SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tecan (N) von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
13.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Freitagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.02.26