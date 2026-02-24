SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Tecan (N)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Tecan (N)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Tecan (N)-Papier bei 389,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Tecan (N)-Papier investiert hätte, hätte er nun 25,707 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.02.2026 3 429,31 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 133,40 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 65,71 Prozent.

Am Markt war Tecan (N) jüngst 1,69 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at