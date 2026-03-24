SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Tecan (N) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Tecan (N)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 404,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Tecan (N)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,247 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.03.2026 auf 114,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28,36 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 71,64 Prozent.

Tecan (N) wurde am Markt mit 1,46 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at