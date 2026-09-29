SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Tecan (N)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Tecan (N)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Tecan (N)-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 309,20 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,323 Tecan (N)-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 28.09.2026 74,45 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 230,20 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,55 Prozent abgenommen.

Tecan (N) war somit zuletzt am Markt 2,84 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at