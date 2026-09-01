Tecan Aktie

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WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191

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Tecan (N)-Investition 01.09.2026 10:03:56

SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tecan (N) von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Tecan (N)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Tecan (N)-Aktie statt. Der Schlusskurs der Tecan (N)-Aktie betrug an diesem Tag 352,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Tecan (N)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 28,345 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.08.2026 gerechnet (197,60 CHF), wäre das Investment nun 5 600,91 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,99 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Tecan (N) belief sich zuletzt auf 2,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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