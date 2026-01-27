SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Temenos-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Temenos-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Temenos-Aktie an diesem Tag bei 65,28 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,532 Temenos-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 26.01.2026 112,59 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 73,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,59 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Temenos bezifferte sich zuletzt auf 5,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

