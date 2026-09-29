Temenos Aktie

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WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

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Profitable Temenos-Anlage? 29.09.2026 10:03:33

SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor einem Jahr eingebracht

SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Temenos gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Temenos-Aktie statt. Zum Handelsende standen Temenos-Anteile an diesem Tag bei 64,05 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Temenos-Aktie investiert, befänden sich nun 156,128 Temenos-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.09.2026 10 382,51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 66,50 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3,83 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Temenos zuletzt 4,50 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images

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