Temenos Aktie

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WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

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Profitable Temenos-Anlage? 05.05.2026 10:03:51

SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Temenos-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Temenos-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Temenos-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Temenos-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 51,40 CHF. Bei einem Temenos-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 194,553 Temenos-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 75,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 14 591,44 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45,91 Prozent zugenommen.

Der Temenos-Wert an der Börse wurde auf 4,97 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images

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