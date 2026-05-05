SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Temenos-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Temenos-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Temenos-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 51,40 CHF. Bei einem Temenos-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 194,553 Temenos-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 75,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 14 591,44 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45,91 Prozent zugenommen.

Der Temenos-Wert an der Börse wurde auf 4,97 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at