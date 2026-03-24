SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Temenos von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Temenos-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Temenos-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Temenos-Anteile betrug an diesem Tag 57,64 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 173,491 Temenos-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.03.2026 gerechnet (72,00 CHF), wäre das Investment nun 12 491,33 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 24,91 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Temenos eine Börsenbewertung in Höhe von 4,85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at