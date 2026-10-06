Temenos Aktie

Temenos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Temenos-Anlage unter der Lupe 06.10.2026 10:03:24

SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Temenos von vor 3 Jahren abgeworfen

SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Temenos von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Temenos-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 06.10.2023 wurde die Temenos-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Temenos-Anteile bei 64,40 CHF. Bei einem Temenos-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,553 Temenos-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 104,74 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 67,45 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 104,74 CHF, was einer positiven Performance von 4,74 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Temenos eine Börsenbewertung in Höhe von 4,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images

Nachrichten zu Temenos AG

mehr Nachrichten