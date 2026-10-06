Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Temenos-Anlage unter der Lupe
|
06.10.2026 10:03:24
SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Temenos von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 06.10.2023 wurde die Temenos-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Temenos-Anteile bei 64,40 CHF. Bei einem Temenos-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,553 Temenos-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 104,74 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 67,45 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 104,74 CHF, was einer positiven Performance von 4,74 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Temenos eine Börsenbewertung in Höhe von 4,44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
Nachrichten zu Temenos AG
|
29.09.26
|SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
22.09.26
|SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Temenos von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.09.26
|Schwacher Handel: SPI beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15.09.26
|Schwacher Handel: SPI nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15.09.26
|Verluste in Zürich: SPI zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
15.09.26
|SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Temenos von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.09.26
|SPI aktuell: SPI zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
14.09.26
|Handel in Zürich: SPI schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)