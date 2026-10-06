SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Temenos von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Temenos-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 06.10.2023 wurde die Temenos-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Temenos-Anteile bei 64,40 CHF. Bei einem Temenos-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,553 Temenos-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 104,74 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 67,45 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 104,74 CHF, was einer positiven Performance von 4,74 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Temenos eine Börsenbewertung in Höhe von 4,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at