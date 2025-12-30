Temenos Aktie
SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Temenos-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 50,74 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,971 Temenos-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 156,39 CHF, da sich der Wert einer Temenos-Aktie am 29.12.2025 auf 79,35 CHF belief. Damit wäre die Investition um 56,39 Prozent gestiegen.
Temenos war somit zuletzt am Markt 5,47 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
