Temenos Aktie

WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

Profitables Temenos-Investment? 10.02.2026 10:04:07

SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Temenos von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Temenos-Investment verdienen können.

Die Temenos-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 44,10 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Temenos-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 226,757 Temenos-Aktien. Die gehaltenen Temenos-Papiere wären am 09.02.2026 15 238,10 CHF wert, da der Schlussstand 67,20 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52,38 Prozent angezogen.

Temenos war somit zuletzt am Markt 4,55 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images

