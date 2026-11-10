Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Frühe Anlage
|
10.11.2026 10:03:31
SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Temenos von vor 5 Jahren gekostet
Am 10.11.2021 wurde das Temenos-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Temenos-Papier bei 139,80 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 71,531 Temenos-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Temenos-Aktie auf 77,90 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 572,25 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44,28 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Temenos belief sich zuletzt auf 5,32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
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