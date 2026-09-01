Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Temenos-Anlage im Blick
|
01.09.2026 10:03:56
SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Temenos von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Temenos-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 71,35 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14,015 Temenos-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 31.08.2026 1 042,75 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 74,40 CHF belief. Mit einer Performance von +4,27 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Temenos eine Marktkapitalisierung von 4,83 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
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