Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Langfristige Investition
|
27.10.2026 10:03:29
SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Temenos von vor einem Jahr abgeworfen
Das Temenos-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Temenos-Papier bei 63,55 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Temenos-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,574 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 117,86 CHF, da sich der Wert eines Temenos-Papiers am 26.10.2026 auf 74,90 CHF belief. Mit einer Performance von +17,86 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Temenos wurde am Markt mit 5,02 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
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