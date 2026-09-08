Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Lukrative Temenos-Anlage?
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08.09.2026 10:03:40
SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Temenos-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Temenos-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 66,28 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Temenos-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 150,875 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 614,06 CHF, da sich der Wert eines Temenos-Papiers am 07.09.2026 auf 70,35 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,14 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Temenos bezifferte sich zuletzt auf 4,66 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
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