Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Lohnende Temenos-Anlage?
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26.05.2026 10:03:47
SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Temenos-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Temenos-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 138,40 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Temenos-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 72,254 Temenos-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 826,59 CHF, da sich der Wert einer Temenos-Aktie am 22.05.2026 auf 66,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 51,73 Prozent.
Insgesamt war Temenos zuletzt 4,50 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
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