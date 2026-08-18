Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Temenos-Anlage im Blick
|
18.08.2026 10:03:34
SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Temenos-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Temenos-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 143,60 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Temenos-Aktie investiert, befänden sich nun 69,638 Temenos-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 74,75 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 205,43 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 47,95 Prozent verringert.
Der Marktwert von Temenos betrug jüngst 4,77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
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