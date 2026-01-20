Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Profitable Temenos-Investition?
|
20.01.2026 10:04:06
SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Temenos-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde die Temenos-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Temenos-Papier an diesem Tag bei 72,80 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 137,363 Temenos-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 597,53 CHF, da sich der Wert eines Temenos-Papiers am 19.01.2026 auf 77,15 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 5,98 Prozent.
Alle Temenos-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
