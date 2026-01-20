Temenos Aktie

Profitable Temenos-Investition? 20.01.2026 10:04:06

SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Temenos-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Temenos-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde die Temenos-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Temenos-Papier an diesem Tag bei 72,80 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 137,363 Temenos-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 597,53 CHF, da sich der Wert eines Temenos-Papiers am 19.01.2026 auf 77,15 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 5,98 Prozent.

Alle Temenos-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

