Temenos Aktie

Temenos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

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Frühes Investment 14.04.2026 10:03:52

SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Temenos-Investment von vor einem Jahr verdient

SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Temenos-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Temenos-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Temenos-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 62,80 CHF wert. Bei einem Temenos-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 159,236 Temenos-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.04.2026 auf 69,95 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 138,54 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 11,39 Prozent.

Temenos erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,63 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images

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