WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

Investmentbeispiel 17.02.2026 10:11:40

SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Temenos-Investment von vor einem Jahr verloren

SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Temenos-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Temenos-Aktien gewesen.

Am 17.02.2025 wurde das Temenos-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Temenos-Anteile an diesem Tag bei 78,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,269 Temenos-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 62,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,57 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 79,57 CHF entspricht einer negativen Performance von 20,43 Prozent.

Temenos wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,42 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images

Temenos AG 69,05 0,44% Temenos AG

Temenos AG 69,05 0,44% Temenos AG

