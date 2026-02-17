Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Investmentbeispiel
|
17.02.2026 10:11:40
SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Temenos-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 17.02.2025 wurde das Temenos-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Temenos-Anteile an diesem Tag bei 78,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,269 Temenos-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 62,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,57 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 79,57 CHF entspricht einer negativen Performance von 20,43 Prozent.
Temenos wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,42 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
Aktien in diesem Artikel
|Temenos AG
|69,05
|0,44%
