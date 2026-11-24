Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Rentable Temenos-Anlage?
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24.11.2026 10:03:35
SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Temenos von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Temenos-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 71,25 CHF. Bei einem Temenos-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,035 Temenos-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 055,44 CHF, da sich der Wert eines Temenos-Anteils am 23.11.2026 auf 75,20 CHF belief. Damit wäre die Investition um 5,54 Prozent gestiegen.
Alle Temenos-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
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