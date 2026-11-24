Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Temenos-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Temenos-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 71,25 CHF. Bei einem Temenos-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,035 Temenos-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 055,44 CHF, da sich der Wert eines Temenos-Anteils am 23.11.2026 auf 75,20 CHF belief. Damit wäre die Investition um 5,54 Prozent gestiegen.

Alle Temenos-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at