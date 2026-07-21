Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Lukratives Temenos-Investment?
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21.07.2026 10:04:12
SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Temenos-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Temenos-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 144,30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,930 Temenos-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Temenos-Aktie auf 68,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 474,01 CHF wert. Damit wäre die Investition um 52,60 Prozent gesunken.
Temenos wurde am Markt mit 4,38 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
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