SPI-Papier Temenos-Aktie: Über diese Dividende können sich Temenos-Anleger freuen

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Titel Temenos am 13.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 1,40 CHF für das Jahr 2025. Damit wurde die Temenos-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 7,69 Prozent erhöht. Insgesamt wurde beschlossen 91,81 Mio. CHF an Aktionäre auszuzahlen. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 7,54 Prozent gestiegen.

Temenos-Qualitätsdividendenrendite

Die Temenos-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem SIX SX-Handel bei 69,80 CHF in den Feierabend. Am 14.05.2026 wird der Temenos-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Temenos-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die Temenos-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Temenos weist für 2025 eine Dividendenrendite von 1,76 Prozent auf. Damit ist die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft, damals betrug sie noch 2,03 Prozent.

Kursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Kurs von Temenos via SIX SX 47,48 Prozent an Wert verloren. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -41,25 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Temenos-Kurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Temenos

Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 1,72 USD aus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,82 Prozent steigern.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie Temenos

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens Temenos beläuft sich aktuell auf 4,857 Mrd. CHF. Das Temenos-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 23,59. 2025 setzte Temenos 905,920 Mio. CHF um und erwirtschaftete ein EPS von 3,37 CHF.

Redaktion finanzen.at