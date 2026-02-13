SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Thurgauer Kantonalbank-Investment verdienen können.

Die Thurgauer Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 81,15 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 123,229 Thurgauer Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 12.02.2026 22 427,60 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 182,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 124,28 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Thurgauer Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 723,68 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at