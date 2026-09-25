SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Thurgauer Kantonalbank-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Thurgauer Kantonalbank-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Thurgauer Kantonalbank-Anteile 92,30 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,834 Thurgauer Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 157,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 706,39 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 70,64 Prozent erhöht.

Alle Thurgauer Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 626,33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at