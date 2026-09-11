Thurgauer Kantonalbank Aktie
WKN DE: A110VU / ISIN: CH0231351104
|Langfristige Anlage
|
11.09.2026 10:03:35
SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 11.09.2023 wurde das Thurgauer Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Thurgauer Kantonalbank-Aktie betrug an diesem Tag 123,50 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 80,972 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 955,47 CHF, da sich der Wert eines Thurgauer Kantonalbank-Papiers am 10.09.2026 auf 160,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +29,55 Prozent.
Der Marktwert von Thurgauer Kantonalbank betrug jüngst 646,27 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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