SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Thurgauer Kantonalbank gewesen.

Am 11.09.2023 wurde das Thurgauer Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Thurgauer Kantonalbank-Aktie betrug an diesem Tag 123,50 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 80,972 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 955,47 CHF, da sich der Wert eines Thurgauer Kantonalbank-Papiers am 10.09.2026 auf 160,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +29,55 Prozent.

Der Marktwert von Thurgauer Kantonalbank betrug jüngst 646,27 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at